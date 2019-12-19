تغلب فريق مانشستر سيتي الانجليزي علي نظيره اكسفورد يونايتد بثلاثة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في إطار الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الانجليزية.
سجل أهداف مانشستر سيتي كل من: جواو كانسيلو، ورحيم سترلينج هدفين في الدقائق 22،50،70
بينما سجل هدف اصحاب الارض مات تولاري في الدقييقة 46من احداث اللقاء.
وكان السيتي وصل الي ربع النهائي عقبه فوز علي ساوثهامتون بثلاثة اهداف مقابل هدف بينما تاهل اكسفورد يونايتد عقب فوزهعلي ساندرلاند بركلات الترجيح
وكان السيتي قد توج باللقب في الموسم الماضي بعد الفوز علي تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مانشستر سيتي يهزم اكسفورد بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الانجليزيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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