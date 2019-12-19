زيدان: ريال مدريد يعود إلى الطريق الصحيح

أكد زين الدين زيدان الميدر الفني لريال مدريد، أن التعادل مع برشلونة ليس بنتيجة سيئة خاصة مع خوض اللقاء على ملعب الكامب نو.

وكان ريال مدريد تعادل سلبيًا مع برشلونة في الكلاسيكو، باللقاء الذي أقيم الاربعاء، والمؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال زيدان في تصريحات عقب اللقاء "هذه هي كرة القدم ولابد أن نكون

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راضيين عن أدائنا اليوم، خاصة مع خوض اللقاء على ملعب صعب مثل الكامب نو م نالوارد أن يحدث به أي شيء".

وواصل "لقد استطعنا السيطرة على الكرة لفترات طويلة، وكان ينقصنا فقط خلال المباراة أن نتمكن من تسجيل الأهداف".

وأردف "نحن نواصل العمل الجيد في الفترة الأخيرة،

والمستوى يتحسن ويتطور للأفضل، وها أمر طبيعي، ولكن علينا أن نتحلى بالصبر، شيئاً فشيئاً سيعود ريال مدريد إلى الطريق الصحيح، فنحن نملك فريق جيد، ونؤمن بقدرتنا على التحسن ونعمل على الإستمرار على ذلك".

وعن أحقية ريال مدريد في الحصول على ركلات جزاء أشار المدرب الفرنسي "لا أعلم إن كان لنا ضربات جزاء أم لا، فلم أشاهد ذلك ولكن هناك من أخبرني بوجود ركلة جزاء، ولكني لم أشاهدها للحكم على الأمور بشكل كامل".