شاهد.. بايرن ميونيخ ينتزع فوزاً مثيراً بثلاثية أمام فرايبورج بالدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ الالماني فوزاً هاماً علي مضيفه فرايبورج بثلاثة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب شفارزوالد شتاديون ضمن منافسات الاسبوع السادس عشر للدوري الالماني.

تقدم بايرن ميونيخ بهدف مبكر في الدقيقة 16

من عمر اللقاء، قبل ان يدرك فرايبورج التعادل في الدقيقة 58 عن طريق فينسينزو جريفو.

وفي الوقت بدل الضائع نجح الفريق البافاري في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق جوشوا زيركزي،

وسيرجي جنابري في الدقيقتين 92، و95.

سجل اهداف اللقاء لبايرن ميونخ ليفاندوسكي و جوشوا زيركري وسيرج جنابري

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بهذه النتيجة يرفع بايرن ميونيخ رصيده الي 30 المركز الثالث بفارق اربعة نقاط عن لايبزيج ومونشنجلادباخ المتصدرين ، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 25 يحتل بها المركز السادس في ترتيب الدوري الالماني.