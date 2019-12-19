راكيتيتش: ريال مدريد كان الأفضل بالشوط الأول

أبدى إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة رضاه عن التعادل السلبي مع ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاربعاء على ملعب الكامب نو في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

وقال راكيتيتش في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "المستوى الذي رأيناه اليوم

هي مباريات الكلاسيكو التي نعرفها، فقد كان اللقاء قوي".

وتابع "في الشوط الأول كان الأمر صعب، فقط كان ريال مدريد الطرف الأفضل، كما أن لاعبيه مميزين في الكرات الأمامية بشكل واضح".

وتابع "كان علينا أن نتحلى بالهدوء من أجل العودة للمباراة، وبالفعل تحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني، ولعبنا كفريق متكامل واستطعنا صناعة فرص تهديفية".

وعن ركلة الجزاء التي طالب بها فاران مدافع الريال أشار راكيتيتش "أنا احترم فاران فهو لاعب رائع ولكن لا يجب أن نتحدث في تلك الأمور، ففي النهاية كانت مباراة قوية من الطرفين".