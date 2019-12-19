اثارت لقطة تدخل الكرواتي ايفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة علي رفاييل فاران مدافع ريال مديد داخل منطقة جزاء الفريق الكتالوني جدلاً واسعاً، بعد أن طالب لاعبو البلوجرانا بالحصول علي ركلة جزاء في الشوط الأول . جزاء في الشوط الأول . وقال اندوخار اوليفر الخبير التحكيمي الإسباني في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: " هناك جذب واضح جداً من راكيتيتش لقميص فاران، لو لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لاحتسب ركلة جزاء لبرشلونة، اين تقنية الفار هنا". لقميص فاران، لو لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لاحتسب ركلة جزاء لبرشلونة، اين تقنية الفار هنا". وانتهت مباراة الكلاسيكو بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحافظ برشلونة علي صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن الميرينجي بعد 17 جولة من انطلاق الدوري الإسباني.

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كانت هذه تفاصيل خبر خبير تحكيمي: حكم الكلاسيكو تغاضي عن احتساب ركلة جزاء لريال مدريد أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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