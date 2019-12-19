سيرجيو راموس: ريال مدريد استحق ركلتي جزاء أمام برشلونة

أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أن مواجهة برشلونة ، التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الكامب نو في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني والتي إنتهت بالتعادل السلبي، كانت صعبة للغاية.

وقال راموس في تصريحات لفضائية بين سبورتس عقب اللقاء "خضنا مباراة قوية على الكامب نو، والذي اعتبره

ملعب صعب للغاية".

وتابع "سيطرنا على الكلاسيكو اليوم، خاصة على مستوى الفرص التهديفية، ولكننا وقعنا في عدد من الاخطاء خلال اللقاء، والتي كانت من الممكن أن تكلفنا الكثير وأن نعاقب على تلك الأخطاء".

وأردف "أن تستخلص الكرة على ملعب برشلونة هو

أمر صعب، ولكننا تمكنا من ذلك اليوم، وعلينا أن نقوم بتقييم أدائنا، فنحن الأن في فترة جيدة وتوازن بين المستوى الفني والبدني، وأتمنى أن نستمر على هذا المستوى، ولا نتوقف عند ذلك الحد، وأن نتمكن بعد العطلة من الإستمرار على مستوانا".

واختتم "لقد كان هناك ركلتي جزاء لريال مدريد اليوم، ولكن الحظ السيء وقف أمامنا، والفريق كان رائع اليوم وظهر بشخصية قوية، وحقق نتيجة جيدة".