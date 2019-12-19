بعد تتويجه أفضل لاعب في مباراة ليفربول ومونتيري.. محمد صلاح يتصدر تويتر

تصدر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الإجتماعي، بعد الأداء المميز وعمل أسيست للهدفين الذي أحرزهم ليفربول أمام فريق مونتيري المكسيكي، بالإضافة إلي أن النجم المصرى محمد صلاح، حصل علي جائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريق مونتيرى المكسيكى، التى انتهت بفوز الريدز، بنتيجة 2 - 1، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية. - 1، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية. وصنع محمد صلاح أسيست الهدفين الذي سجلهم نابى كيتا وربيرتو فيرمين وفى الدقيقتين 12 و 91، بينما أحرز هدف الفريق المكسيكى روجيليو فونيس، فى الدقيقة 14. Advertisements وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عبر موقعه الرسمى فوز النجم المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي مع مونتيرى المكسيكى، فيما حسم ليفربول تأهله للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، بعدما خطف فوزا قاتلا من نظيره مونتيري المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "خليفة" الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة . موقعه الرسمى فوز النجم المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي مع مونتيرى المكسيكى، فيما حسم ليفربول تأهله للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، بعدما خطف فوزا قاتلا من نظيره مونتيري المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "خليفة" الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة .

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