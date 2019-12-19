أهداف مباراة ليفربول ومونتيري في كأس العالم للأندية 2019

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس العالم للأندية “قطر 2019” بعد فوزه الصعب على مونتيري المكسيكي، مساء اليوم الاربعاء 18-12-2019، في نصف النهائي الذي حضره 45 ألف متفرج، في مدرجات ملعب خليفة الدولي.

وسيلاقي ليفربول بطل كوبا ليبرتادوريس “فلامينجو” في المباراة النهائية يوم 21-12-2019 الجاري على نفس ملعب مباراة اليوم، حيث سبقه فلامينجو إلى النهائي بعد الفوز الذي حققه على الهلال السعودي بنتيجة 1/3 يوم أمس الثلاثاء.

وأخفق ليفربول في حسم نتيجة مباراته أمام مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الاربعاء 18-12-2019، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1، وكادت تتلقى شباكه أكثر من هدف في ظل غياب المدافع الهولندي المتألق “فيرجيل فان دايك” بسبب إصابة طفيفة.

واعتمد يورجن كلوب على هندرسون وميلنر وجو جوميز في الخط الخلفي، وكان الظهير الأيسر الأسكتلندي “أندرو روبرتسون” المدافع الأساسي الوحيد الذي بدأ هذه المباراة، ومع ذلك شُنت من ناحيته عدة هجمات خطيرة.

وتقدم ليفربول بالهدف الأول في الدقيقة 12 بواسطة اللاعب الغيني “نابي كيتا” بعد تلقيه تمريرة بينية رائعة في العمق الدفاعي جاءته من محمد صلاح.

وضرب صلاح بتمريرته تلك 3 لاعبين من مدافعي مونتيري بالاضافة إلى ضرب مصيدة التسلل، لتجد اكلرة نابي كيتا الذي انفرد ووضعها بلمسة رائعة في المرمى لحظة خروج الحارس.

ولم يتأخر هدف تعادل مونتيري لأكثر من ثلاث دقائق، عن طريق المهاجم المشاكس “موري” من متابعة لكرة سقطت من يد أليسون بيكر.

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بدأت لعبة هدف التعديل بتشتيت خاطيء من قلبي دفاع ليفربول لكرة عرضية بالرأس، لتصل إلى جيسيوس جايارود الذي سدد من لمسة واحدة ليتصدى أليسون بيكر لترتد إلى موري الذي تابعها في الشباك بأريحية ودون ضغط من أي مدافع.

وعلى مدار الشوط الثاني فشل ليفربول في تسجيل هدف الفوز حتى وصل الثلاثي ماني وفيرمينو وآرنولد من على دكة البدلاء، ليتمكن آرنولد من صناعة هدف الفوز الذي سجله فيرمينو بلمسة فنية جميلة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع “90+1”.

أهداف ليفربول ومونتيري

هدف ليفربول الأول “نابي كيتا” 1/صفر

هدف مونتيري الأول “فونيس موري” 1/1

هدف ليفربول الثاني “فيرمينو” 1/2