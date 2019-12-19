بث مباشر | مشاهدة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل

ينتظر العالم ما سَتسفر عنه نتيجة مباراة الكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019، بعدما تعادلا في الجولة ال17 من الليجا مطلع هذا الأسبوع أمام ريال سوسيداد وفالنسيا – على الترتيب – ليواصلا تصدر جدول ترتيب الليجا بـ35 نقطة لكل منهما.
وكان من المفترض إقامة هذه المباراة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني “لا ليجا” يوم 26 أكتوبر 2019، لكن تقرر تأجيلها إلى يوم 18-12-2019 بسبب الإضطرابات السياسية التي ضربت إقليم كتالونيا نتيجة الحكم الصادر ضد رئيس الإقليم ““أوريول جونكيراس” بالحبس لأكثر من 13 عامًا.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.
???????? تنقل مباراة الكلاسيكو على قنوات بي إن سبورتس HD3 بتعليق عصام الشوالي + قناة Sport Klub 1 Slovenija + قناة Premier Sports 1 HD + قنوات بي إن سبورتس الإنجليزية والفرنسية + قناة Sport Klub 2 Serbia + قناة Eleven Sports 1 HD + قناة Movistar LaLiga HD + قناة Laliga TV Bar + قناة DAZN 1 HD.
برشلونة 0-0 ريال مدريد
???? ستاد كامب نو (برشلونة)
انتهت
بث مباشر برشلونة وريال مدريد “لحظة بلحظة”
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة القمة بين “برشلونة وريال مدريد” في الكلاسيكو المؤجل منذ نهاية شهر أكتوبر 2019.
- سيكون معكم في هذا البث المباشر النصي لمباراة إل كلاسيكو المرتقب “سامي مصطفى” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
- يتطلع ريال مدريد لإنهاء تفوق برشلونة عليه في مباريات الكلاسيكو (جميع المسابقات)، فمنذ 16 أغسطس 2017 لم يُحقق النادي الملكي أي فوز يُذكر أمام البلوجرانا، مُتكبدًا 4 خسائر دفعة واحدة، بالإضافة إلى تعادلين أحدهما 1/1 في كأس ملك إسبانيا.
- ولم يفز ريال مدريد على برشلونة في الليجا منذ يوم 2 أبريل 2016، عندما فاز على ملعب كامب نو بهدفين سجلهما كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو مقابل هدف أحرزه جيرارد بيكيه.
- ????????????????♀️ يُدير المباراة الحكم الدولي الإسباني “أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز”
- تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – لونجليه – بيكيه – نيلسون سيميدو – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي.
- تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – داني كاربخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلاند ميندي – توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إيسكو – جاريث بيل – كريم بنزيمة.
- دقائق قليلة وتنطلق المباراة..25 دقيقة فقط..وفي نفس التوقيت يبدأ الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومونتيري، لو كنت مهتمًا بمتابعة البث المباشرة لتلك المباراة (اضغط هنا).
- 1″ صافرة البداية .. برشلونة بالزي التقليدي الأزرق والأحمر .. وريال مدريد بالأبيض الكامل
- 7″ ضغط هائل من برشلونة الذي يضع الريال في منطقة جزاءه
- 16″ ضغط البارسا ينتهي والريال يدخل في المباراة ويستحوذ على المجريات ويبدأ المحاولات بتصويبة أرضية من كروس تمر خارج الثلاث خشبات
- 19″ كاسيميرووووووووووو كاد يسجل .. رأسية قوية يبعدها بيكيه من قلب المرمى وينقذ البارسا
- 24″ عرررررررضية أرضية من جاريث بيل يحولها راموس بكعب القدم ولكن تمر بجوار المرمى
- 25″ عرررررررررضية جديدة أرضية من كارفخال يخرجها تير شتيجن بقدمه .. ترتد لكاسيمرو وبوووووووووم من خارج منطقة الجزاء صاروخ يخرجه تير شتيجن إلى ركنية
- 31″ برررررشلونة يرد عرضية من ألبا يخرجها كورتوا بصعوبة لترتد إلى ميسي الذي يلعبها على الطائر في المرمى ولكن راموووووووس يخلق لها على الخط وينقذ الريال من هدف محقق
- 36″ برشلونة يستعيد الضغط ويحصل على ركنيتين مع ظهور للخطير ميسي بلمحات هجومية
- 37″ ريال مدريد يحاول بمرتدات خطيرة بنزيمة يعود للخلف ويفتح المساحات لبيل وإيسكو للتوغل في عمق دفاع البارسا
- 38″ بطاقة صفراء ???? على الأورجوياني “لويس سواريز”
- 41″ يا ميسي يا ميسي .. تمريرة ساااااحرة من الأرجنتيني وضعت ألبا منفردًا ولكنه تصرف كمدافع ووضع الكرة خارج الثلاث خشبات بغرابة
- 44″ فالفيردي بوووووووووووووووم .. يا لها من تصويبة على الطائر ولكن هناك عملاق يدعى تير شتيجن يتصدى بثبات
- 45″ إنذار ثاني لبرشلونة ???? في وجه المدافع الفرنسي لينغوليه
- دقيقة واحدة وقت بدل الضائع من شوط مثير بين برشلونة وريال مدريد
- صافرة نهاية الشوط الأول الذي انتهى على البياض برشلونة 0-0 ريال مدريد
- 46″ انطلاقة الشوط الثاني بدون تبديلات في الفريقين
- 53″ فالفيرررررردي لا يتووووقف عن التصويبة .. هذه المرة كرة زاحفة ولكن دفاع برشلونة يمنعها ويبعدها إلى ركنية
- 56″ تبديل أول للبرسا ⬆️⬇️ خروج سيميدو ونزول المحارب فيدال .. بالتأكيد عاد سيرجي روبيرتو من وسط الميدان للظهير الأيمن
- 66″ بطاقة صفراء ???? تهدد دقائق كاسيمرو القادمة في الكلاسيكو
- 68″ مييييسي يحصل على المخالفة التي يريدها من على مشارف منطقة الجزاء .. ولكن تصويبته تصطدم بالجدار وتبتعد
- لا أحد يعلم ما سر اللعب بسيرجي روبيرتو في وسط الميدان، نزول فيدال بدّل شكل البارسا تمامًا وعادل الكفة .. اللاعب الإسباني ظهر تائهًا كالعادة على دائرة المنتصف
- 70″ بطاقة صفراء ???? يشهرها الحكم في وجه الويلزي “جاريث بيل”
- 72″ أووووووه بيل يسجل للريال .. ولكن يتم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل وهو تسلل على الظهير الأيسر ميندي
- 75″ البطاقة الصفراء تظهر في وجه إيسكو ????
- 76″ الريااااال يطالب بلمسة يد داخل منطقة جزاء البارسا ولكن الحكم يراها غير متعمدة
- 78″ كالعادة لا يخرج راموس من الكلاسيكو بدون بطاقة صفراء ???? .. ولكن جماهير الريال لا تتمنى إحمرار البطاقة
- 80″ ظهور مودريتش من مقاعد البدلاء ⬆️⬇️ وخروج فالفيردي الرائع في الكلاسيكو الأول
- 80″ زيدان يدفع بالشاب رودريجو ويخرج إيسكو ⬆️⬇️
- 82″ فالفيردي يلجأ إلى فاتي ⬆️⬇️ الذي نزل بديلاً للفرنسي المختفي جريزمان
- 87″ أوووه بيل يحاول الهرب بمرتدة ولكن تير شتيجن يخرج ويمسك بالكرة
- 88″ المباراة تسير في اتجاه التعادل السلبي .. لا يوجد فريق يستحق الخسارة .. فهل ستكون االكرة غدااااارة؟
- 90″ الحكم يحتسب خمس دقائق وقت بدلاً من الضائع
- 90+2 بطاقة صفراء ???? على كارفاخال الذي ركل فاتي بشكل غريب
- صاااااااافرة النهاية .. التعادل السلبي 0-0 في كلاسيكو ممتع كأداء سلبي كنتيجة
- الفريقان يواصلان مشاركة صدارة الليجا ويرفعان رصيدهما إلى 36 نقطة على القمة
- الريال ظهر بمستوى طيب للغاية، استطاع الصمود بل ومبادلة برشلونة الاستحواذ والهجمات، أما برشلونة فلعب مباراة جيدة كذلك لم يرد الخسارة وبالفعل لم يخسر .. وخرج الفريقان أحباب من الكلاسيكو الأول لموسم 2019-20
- تخيلوا معي أن آخر كلاسيكو بدون أهداف يرجع تاريخه إلى 17 عامًا
- أبرز السعداء هو الفرنسي “زين الدين زيدان” وهو الذي لم يخسر مع الريال على أرضية الكامب نو
- نتمنى أن نكون قد وفقنا في تغطية الكلاسيكو نراكم في مواعيد أخرى
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.