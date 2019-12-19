بث مباشر | مشاهدة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو المؤجل

ينتظر العالم ما سَتسفر عنه نتيجة مباراة الكلاسيكو المؤجل بين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 18-12-2019، بعدما تعادلا في الجولة ال17 من الليجا مطلع هذا الأسبوع أمام ريال سوسيداد وفالنسيا – على الترتيب – ليواصلا تصدر جدول ترتيب الليجا بـ35 نقطة لكل منهما.

وكان من المفترض إقامة هذه المباراة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني “لا ليجا” يوم 26 أكتوبر 2019، لكن تقرر تأجيلها إلى يوم 18-12-2019 بسبب الإضطرابات السياسية التي ضربت إقليم كتالونيا نتيجة الحكم الصادر ضد رئيس الإقليم ““أوريول جونكيراس” بالحبس لأكثر من 13 عامًا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

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???????? تنقل مباراة الكلاسيكو على قنوات بي إن سبورتس HD3 بتعليق عصام الشوالي + قناة Sport Klub 1 Slovenija + قناة Premier Sports 1 HD + قنوات بي إن سبورتس الإنجليزية والفرنسية + قناة Sport Klub 2 Serbia + قناة Eleven Sports 1 HD + قناة Movistar LaLiga HD + قناة Laliga TV Bar + قناة DAZN 1 HD.

برشلونة 0-0 ريال مدريد

???? ستاد كامب نو (برشلونة)

انتهت

بث مباشر برشلونة وريال مدريد “لحظة بلحظة”