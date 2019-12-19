باريس سان جيرمان يسحق لومان برباعية ويتقدم في كأس الرابطة



تأهل باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بعد أن اكتسح مضيفه لومان 4 / 1، في دور الستة عشر من المسابقة.



وتقدم سان جيرمان في الدقيقة 21 عن طريق بابلو سارابيا، قبل أن يضيف الكاميروني شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 40، ثم سجل كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 41.



وفي الدقيقة 47 أضاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الرابع لسان جيرمان، قبل أن يسجل هاريسون مانزالا هدف تقليص الفارق للومان في الدقيقة 53.



وفي مباريات أخرى فاز ستراسبورج على نانت 1 / صفر، وبريست على بوردو 2 / صفر، وسانت اتيان على أولمبيك نيم 2 / 1، وأميان على ستاد رين 3 / 2.



المصدر: موقع كورة