رياضة | طارق يحي يكشف سر بكاءه عقب الفوز على الزمالك واتهامه بالتفويت (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحي يكشف سر بكاءه عقب الفوز على الزمالك واتهامه بالتفويت (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش عن كواليس وأسباب بكاؤه عقب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري وتحدث عن انهامه بتفويت المباريات أمام الفريق الأبيض.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"اعتذرت عقب الفوز على الزمالك في الدوري لأني شعرت بحزن جمهور الزمالك الذي يدفع التذاكر ويذهب للمباريات من أجل دعم الفريق".

وأضاف :"احترامي لمشاعر جمهور الزمالك وتقديرهم لا يقلل من جمهور الزمالك أعظم جمهور في العالم لأنه يتحمل فريقه في كل المواقف".

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وتابع :"لاعبو الزمالك كانوا جيدين في مباراة طلائع الجيش تحديداً في نهاية الشوط الثاني من المباراة ولا يوجد ما يشاع بشأن تهاون لاعبو الزمالك مع المباراة بسبب تأخر مستحقاتهم".

وأردف قائلا :"اسمع اتهامي بتفويت المباريات ولا اهتم بذلك وفي أحد المرات فوجئت بأحد المعلقين على أحد مبارياتي أثناء مواجهة الزمالك واتهمني بتفويت المباراة وبعد المباراة اتصل بي ليعتذر عما بدر منه".

واستطرد قائلا :"سبب بكائي عقب مباراة الزمالك وطلائع الجيش هو حزني على نفسي بسبب اتهامي بالتهرب من المباريات أمام الزمالك".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"لاعبو الزمالك لم يكونوا في يومهم أمام طلائع الجيش بسبب معاناتهم من الإجهاد في مباراة براميدز وهذا ما توقعته وأخبرت به اللاعبين والجيل الحالي للزمالك قادر على تحقيق البطولات ولا يجب الحكم على آداؤهم من مباراة أو مبارتين".