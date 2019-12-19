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رياضة | أهداف مباراة - أكسفورد يونايتد 1 × 3 مانشستر سيتي | ربع نهائي كأس رابطة المحترفين

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حسم فريق مانشستر سيتي تأهله للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباوا" ، وذلك بعد فوزه على نادي أوكسفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.

افتتح البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل للسيتيزينز في الدقيقة 22 ، قبل أن يتعادل تايلور لأوكسفورد في الدقيقة 46 ، لكن رحيم ستيرلنج أعاد التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 50 ، قبل أن يعود مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 70، ليتأهل فريقه للدور نصف النهائي رفقة ليستر سيتي.

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