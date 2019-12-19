رياضة | أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 3 × 0 كولشيستر | كأس رابطة المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 3 × 0 كولشيستر | كأس رابطة المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي مانشستر يونايتد تأهله لدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس الكاراباوا"، وذلك بعد فوزه على كولشيستر بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

وأحرز ماركوس راشفورد أولي أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 51 ، ليضيف بعدها جاكسون مدافع نادي كولشيستر الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، قبل أن يختتم أنطوني مارسيال أهداف فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 61 ، ليتأكد تأهل الشياطين الحمر لدور نصف النهائي.