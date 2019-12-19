رياضة | مصيلحي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصيلحي يفجر مفاجأة بشأن مباراة الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بأنه سيتم تطبيق تقنية الفار لأول مرة في مباراة الفريق السكندري مع الإسماعيلي في البطولة العربية نهاية الشهر الجاري.

وقال مصيلحي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر:"ساجتمع مع طلعت يوسف يوم السبت المقبل عقب مبارتنا مع اف سي مصر لتحديد اللاعبين الذين نرغب في ضمهم في يناير المقبل".

وأضاف :"اتصلت بمحمود الخطيب رئيس الأهلي من أجل التعاقد مع لاعبه عمار حمدي".

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وتابع :"قمنا بإعارة 11 لاعب لأندية الدوري في الموسم الحالي".

وأردف قائلا :"تقنية الفار ستتواجد لأول مرة في مباراة الاتحاد والإسماعيلي في 28 ديسمبر في البطولة العربية بحضور 7 آلاف متفرج".

واختتم مصيلحي تصريحاته قائلاً :"المفاوضات مازالت مستمرة وجارية من أجل التعاقد مع إسماعيل أحمد نجم كرة السلة".