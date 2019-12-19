رياضة | 4 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويدخل الأهلي لقاء اليوم متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، فيما يخوض الإسماعيلي المباراة في المركز السادس برصيد 13 نقطة.
ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات الثلاثي رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي بسبب الإصابة حيث يعاني رمضان من مزق في العضلة الخلفية، فيما يعاني السولية من نزلة برد شديدة، وفتحي من كدمة قوية في الركبة.
واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي
خط الهجوم : وليد أزارو.