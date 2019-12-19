رياضة | تصريح ناري من فالفيردي بعد التعادل أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من فالفيردي بعد التعادل أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سر ظهور الفريق بشكل سيئ في الشوط الأول من مباراة فريق ريال مدريد والتي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "‏كانت نقطة بمجهود كبير من الطرفين أمام خصم قوي، وبعض الفترات سيطروا وكان لديهم فرص، ونحن ايضا كان لدينا فرص".

Advertisements

وأضاف : "‏نعم هذه حقيقة ريال مدريد سيطر أكثر، وضغطوا عاليًا ووجدنا صعوبات بالخروج بالكرة، وكان لدينا فرصا خطرة، ولكن هم خرجوا بالأظهرة، والتسديد من الخارج، وإيفان يمكنه أن يلعب في مركز بوسكيتس، وبوسكيتس يعاني من نزلة برد قوية لو كنا احتجناه كان سيلعب".

وتابع : "‏لا ادري عن ماذا يتحدثون عن ركلات جزاء، مثلا ضربة جزاء لم تحتسب أمام سوسيداد، ولم يحدث شيء، وهناك ركنيات تحدث فيها حركات كثيرة ولا تحتسب ركلات جزاء، لم اشاهد اي شيء".

واختتم : "‏عندما نتخطى الخط الاول لريال مدريد لم نتمكن من اخراج الكرة، وايضا لم نتمكن من ايقاف تقدم الاظهرة، ولكن كان لدينا بعض الفرص، التي يمكن ان تشكل خطورة، وكانت بعض اللحظات تغلبنا على ضغطهم العالي، وكان يمكن ان نحقق شيئا، واحيانا واحد ضد واحد صعبا".