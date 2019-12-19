رياضة | راكيتيتش: التعادل نتيجة عادلة.. ومشوار الدوري مازال طويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش: التعادل نتيجة عادلة.. ومشوار الدوري مازال طويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برشلونة تعادل أمام ريال مدريد سلبيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد كامب نو.

وقال راكيتيتش عقب اللقاء: "أعتقد أننا قدمنا مباراة مميزة اليوم، كان ينقصنا اللمسة الأخيرة أمام مرمى ريال مدريد". وأشار إلى: " نتيجة المباراة كانت عادلة في النهاية، التعادل نتيجة مستحقة للفريقين". Advertisements وواصل: "فريق ريال مدريد يتميز في الكرات العرضية، لكننا تعاملنا معها بشكل إيجابي خلال اللقاء". وأتم: "مشوار الدوري مازال طويلا، وأمامنا مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة". ويتصدر برشلونة جول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يمتلك نفس النقاط.

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