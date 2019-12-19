رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف يوم السبت المقبل نادي برشلونة علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق يبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي برشلونة و نظيره نادي يبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثالث بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

يذكر أن نادي برشلونة قد تعادل سلبيا أمام نظيره نادي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الاسباني الممتاز لدواعي أمنية في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساءا الأربعاء علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ليتقاسم الفريقين صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 17 جولة من عمر البطولة.

ويدخل نادي برشلونة المباراة ويسعي لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول علي الثلاث نقاط للبقاء في صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يرغب نادي ديبورتيفو ألافيس في الحصول علي نتيجة إيجابية للابتعاد عن مناطق الخطورة في جدول ترتيب البطولة الاسبانية.