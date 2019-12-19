رياضة | راكيتيتش: نتيجة الكلاسيكو عادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش: نتيجة الكلاسيكو عادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة عقب تعادل فريقه أمام ريال مدريد بدون أهداف في كلاسيكو الأرض والذي انتهى منذ قليل.

وانتهت مباراة برشلونة أمام ريال مدريد والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" بالتعادل السلبي بدون أهداف ليحصد كل فريق نقطة ويضعها في رصيده.

وقال راكيتيتش عقب نهاية المباراة :"هذه هي مباريات الكلاسيكو التي نعرفها، الشوط الأول كان لديهم فرص أكثر، وكان صعبا، وهم أقوياء جدا في الكرات الطويلة، ونحن كان لدينا فرص لنتقدم، وكانت مباراة تستحق أن نرى فيها أهداف".

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وأضاف :"النتيجة عادلة، والعمل إيجابي، وكان ينقصنا اللمسة الأخيرة للتسجيل، ونحن فخورين بعمل الفريق".

وتابع :"كان يجب أن نتحلى بالهدوء أكثر في إخراج الكرة، وعندما تلعب واحد ضد واحد تصعب الحلول، في الشوط الثاني تحسنا، وعملنا كمجموعة ونحن سعداء".

وزاد :"أنا احترم فاران، ويجب أن لا نتحدث عن ركلة جزاء، كانت مباراة قوية من الطرفين، ويجب مساندة بعضنا البعض، ودائما نقاتل من أجل نفس الهدف".

