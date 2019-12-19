رياضة | أول تعليق من راموس بعد التعادل مع برشلونة في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من راموس بعد التعادل مع برشلونة في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال ‏راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة : "عندما لا تفوز لا تكون سعيدا، وشاهدنا ريال مدريد بشخصية قوية في اصعب الملاعب، واستحوذنا على الكرة في كامب نو، وكان لدينا اخطاء بسيطة اليوم".

وأضاف : "‏سيطرنا اكثر على المباراة وخاصة الفرص، وهو ملعب صعب، وان تحصل على الكرة من البارسا امر جيد للغاية، ‏ونحن في فترة جيدة وبتوازن بدني وفني، ونريد ان نواصل بهذا المستوى بعد عيد الميلاد". Advertisements وواصل : "‏ريال مدريد كان رائعا اليوم وسيطر، التعادل جيد حتى لو لم نفز، ونسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة". ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني، خاصة بعد تعادل الثنائي أيضاً في الجولة الماضية أمام فريقي ريال سوسييداد وفالنسيا خارج ارضهما. وكانت قد تأجلت المباراة في الفترة الماضية بسبب الأحوال الأمنية والسياسية في مدينة كتالونيا، وأعلن الاتحاد الإسباني عن إقامة المباراة في هذا الموعد، واقترح إقامة اللقاء في ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، ولكن الفريق الأبيض رفض هذا الاقتراح وفضل خوض المباراة على ملعب الكامب نو.

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