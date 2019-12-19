رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل ضد برشلونة real madrid

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل ضد برشلونة real madrid والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كامب نو.

ملخص مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وكانت المباراة هجومية بشكل قوي بين الفريقين ولكن كانت السيطرة الأكبر بشكل واضح لنادي ريال مدريد وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض ولكن دون تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

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ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيك بلباو الإسباني يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي برشلونة يوم السبت في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي برشلونة إلى 36 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.

بينما يأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 36 نقطة أيضا من أصل 17 مباراة خاضها الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.