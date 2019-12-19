رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء: مفاجأة زيدان لبرشلونة في الكلاسيكو وكورتوا يكسب تحدي ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء: مفاجأة زيدان لبرشلونة في الكلاسيكو وكورتوا يكسب تحدي ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 18 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اختيار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لفالفيردي لمراقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في كلاسيكو الأرض. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

أخبار ريال مدريد

- ماركا تكشف التغييرات المتوقعة في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية والقريبة من ريال مدريد التغييرات التي من المتوقع أن يجريها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في تشكيل فريقه في مباراة الليلة أمام برشلونة.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرضبمباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأشارت الماركا بأن زيدان سيدفع بالويلزي جاريث بيل في المباراة منذ بدايتها حيث يفضل المدرب الفرنسي أن يبدأ به على حساب البرازيلي رودريجو الذي شارك في الفترة الأخيرة بشكل أساسي.

الصحيفة أضافت بأن سيلعب بأربعة لاعبين في وسط الملعب اثنين منهما سيقومان بالواجب الدفاعي وعم كاسيميرو وفيدي فالفيردي، أما الثنائي الأخر هو كروس ومودرييتش سيؤديان الواجب الهجومي مع بيل وبنزيمة.

أخبار ريال مدريد

- قلق بين حراس الأمن في برشلونة قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن هناك قلق كبير بين حراس الأمن قبل موقعة الكلاسيكو التي ستقام اليوم بين برشلونة وريال مدريد.

ويستقبل برشلونة نظيره ريال مدريد في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرض وذلك بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك قلق بين رجال الأمن قبل موقعة الكلاسيكو التي ستقام مساء اليوم.

وأضافت الصحيفة بأن حراس الأمن في برشلونة يخشون أن يكون هُناك غزو هائل للملعب وإلى انهم قد يفتقرون إلى القدرة على القيام بعملهم بالشكل الصحيح مما يزيد في تعقيد الوضع.

أخبار ريال مدريد

- كورتوا يتحدي ميسي للرد على الانتقادات

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا مساء اليوم على فريق برشلونة بملعب الكامب نو في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدوري.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن لقاء الكلاسيكو اليوم هو فرصة حقيقة أمام كورتوا حارس ريال مدريد للرد على السخرية والانتقادات التي تعرض لها بالفترة الماضية.

واشارت الصحيفة إلى أن كورتوا عاش أسوأ أيامه في مسيرته الكروية منذ انضمامه إلى ريال مدريد، قادماً من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وكان تيبو كورتوا محط سخرية من جماهير ريال مدريد قبل محبي كرة القدم، بسبب أخطائه الفادحة التي تسببت بالخروج في الموسم الماضي من البطولات الثلاث خالياً الوفاض.

أخبار ريال مدريد

- تقارير تكشف تشكيل برشلونة وريال مدريد بالكلاسيكو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية"، عن التشكيل المتوقع والذي سيخوض بها ناديي برشلونة وريال مدريد، مباراة الكلاسيكو الإسباني ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة لليجا.

وأكدت الصحيفة، أن الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، سيدفع بالثلاثي الهجومي سواريز وجريزمان وميسي بشكل أساسي، فيما أوضحت أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، سيعتمد على جاريث بيل وكريم بنزيما في الخط الأمامي.

ويستضيف ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

وينتظر عشاق كرة القدم وجماهيرها حول أنحاء العالم، مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، لما تحمله من وجبة كروية دسمة ومنافسة شرسة لحصد نتيجة اللقاء لصالحهما.

وجاء تشكيل برشلونة وريال مدريد حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" كالآتي:-

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"برشلونة"

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - راكيتيتش.

خط الهجوم: جريزمان - سواريز - ميسي.

"ريال مدريد"

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - كارفاخال

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - إيسكو - فالفيردي

خط الهجوم: بيل - بنزيما.

أخبار ريال مدريد

- الكلاسيكو الإسباني يُنهي علاقة ريال مدريد بمونديال الأندية

يستعد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة صعبة لأصحاب الأرض ضد ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة المؤجلة العاشرة بالليجا الإسبانية.

وكانت الجهات الأمنية في كتالونيا، قررت تأجيل المواجهة من جولتها العاشرة وإقامتها مساء اليوم الأربعاء، بسبب المشادات والأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "آس الإسبانية" أنه من المقرر أن مباراة الكلاسيكو الإسباني، ستكون الأخيرة للميرنجي، وهو حاملًا لشعار بطل كأس العالم للأندية، على أن يتخلى عنه فور انتهاء المباراة مباشرةً.

وتابعت الصحيفة، أنه فور تخلي ريال مدريد الإسباني عن شعار كأس العالم للأندية، سيكون صاحب السجل التاريخي، كونه الفريق الوحيد بالعالم، الذي خاض 176 مباراة متتالية بشعار بطل العالم منذ تأسيس البطولة.

أخبار ريال مدريد

- زيدان يكلف هذا اللاعب بمراقبة ميسي في الكلاسيكو

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على اللاعب الذي سيراقب ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة مساء اليوم.

واشارت صحيفة الماركا الإسبانية إلى أن زيدان حدد لاعب الوسط فالفيردي لمراقبة ليونيل ميسي داخل الملعب في جميع تحركاته وذلك للحد من خطورته .

وجاء تفكير زيدان في منح فالفيردي مهام خاصة داخل الملعب بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع الفريق في المباريات الماضية مما دفع الجهاز الفني لريال مدريد في منح اللاعب فرصة مراقبة ميسي.

أخبار ريال مدريد

- زيدان يقلل من المخاوف الأمنية في الكلاسيكو

لن يسمح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتشكيل فريق غير عادي أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو اليوم الأربعاء.

سوف يسافر مدريد وخصومهم الشرسة برشلونة إلى نو كامب من نفس الفندق قبل ساعتين من انطلاق المباراة وسط مخاوف أمنية كان من المفترض أصلاً أن تلعب مباراة الليجا يوم الأربعاء في أكتوبر ، لكن تم تأجيلها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة حول الاحتجاجات العنيفة في كاتالونيا.

قال زيدان في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "هذا شيء مختلف بالنسبة لنا لقد قيل لنا إنه يتعين علينا أن نترك معًا وهذا ما سنفعله ، لا يوجد شيء آخر يمكن شرحه. الشيء المهم هو أن المباراة تمضي قدمًا".

وتابع : "علينا أن نضع كل طاقتنا في الأداء على أرض الملعب ويجب أن نعتقد أنها ستمضي قدمًا. غدًا ، سيكون لدينا لعبة كرة قدم نلعبها ، وبمجرد أن تبدأ كرة القدم ، ستكون معركة مثيرة حيث يتساوى الجانبان في النقاط في قمة الدوري".