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بريشيا يسقط بهدفين أمام ساسولو في ريجامونتي الخميس 19 ديسمبر 2019 سقط فريق بريشيا في فخ الخسارة أمام نظيره ساسولو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول "انطونيو مارك ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الأيطالي.

تقدم ساسولو بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق لاعب الوسط الأيفواري حامد جونيور تراوري، وأضاف المهاجم الفرنسي المخضرم كابوتو الهدف الثاني لمصلحة الضيوف في الدقيقة 71. بهذا الانتصار رفع ساسولو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد بريشيا عند 13 نقطة بالمركز الثامن عشر.

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