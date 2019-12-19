كلاسيكو الأرض.. التعادل الأول بين الفريقين منذ مواجهة 2002

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

استضاف ملعب كامب نو، كلاسيكو الأرض، الذي جمع بين فريق ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر، من الدوري الإسباني الممتاز.



وانتهت اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط محاولات قوية من كلا الفريقين.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن التعادل السلبى بين ريال مدريد وبرشلونة، هو الأول فى الكلاسيكو مُنذ 17 عاما، في المواجهات التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المُسابقات التي تنتهي بالتعادل السلبي

وتعود أخر مواجهة انتهت بالتعادل السلبي في الكلاسيكو إلى 23 نوفمبر عام 2002.

ويتقاسم الفريقين صدارة الليجا برصيد 36 نقطة لكلاً منهما.