الامارات | زوارق أبوظبي تطارد «الزمن» في ختام موسم سباقات «الفورمولا 1»

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق أبوظبي تطارد «الزمن» في ختام موسم سباقات «الفورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع زورق فريق «أبوظبي1»، بقيادة السائق الأميركي شون تورنتي، لحسم لقب بطولة العالم للزوارق «الفورمولا1»، عندما يدشن اليوم منافسات سباق السرعة «التجارب التأهيلية» في الجولة الختامية من بطولة العالم، التي تستضيفها بحيرة خالد في إمارة الشارقة، ضمن أسبوع «الشارقة للسباقات العالمية 2019»، ويتحدد من خلالها ترتيب السباق الرسمي الذي ينطلق بعد غدٍ في ظل منافسة محتدمة على اللقب العالمي، تجمع حامل لقب العام الماضي الأميركي تورنتي صاحب رصيد 64 نقطة، والسويدي جونسن أندروسن قائد الزورق رقم 15، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 59 نقطة.

وتأتي أهمية التجارب التأهيلية في منح الزورق الذي يحقق الزمن الأسرع في الطواف على مسار السباق الانطلاق من المركز الأول في السباق الرئيس، وبالتالي الحصول على مسار نظيف نحو دخول المنعطف الأول من أقرب نقطة ممكنة، وهو ما يسعى لتحقيقه قائد فريق «أبوظبي1» الأميركي تورنتي، خصوصاً أن تسجيله للزمن الأسرع سيضمن له أيضاً التتويج بلقب السائق الأسرع في الموسم، كونه يتصدر ترتيب هذه البطولة برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الفرنسي فليب تشياب قائد الزورق رقم 7.

كما تتعلق آمال فريق أبوظبي بالسائق المخضرم ثاني القمزي الذي سيتولى قيادة زورق «أبوظبي2» الساعي لمساعدة الفريق في حسم بطولة العالم، وذلك بعد أن فقد القمزي حظوظه في المنافسة على لقب بطل العالم، في ظل العطل الميكانيكي الذي حرمه إنهاء الجولة الماضية في الصين، والتي أدت به للتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 27 نقطة.

ويملك القمزي خبرات كبيرة في القيادة على مسار بحيرة خالد، إذ سبق أن توج بلقب جولة الشارقة في ثلاث مناسبات منذ انتصاره الأول عام 2006 وأتبعه بالفوز في نسختي 2008 و2012، ويأمل القمزي سواء في سباق الزمن أو السباق الرئيس البحث عن الانتصارات وإسدال الستار على الموسم بالصورة المثلى.

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من جهته، أكد رئيس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي، أن البطولة وصلت إلى مرحلة حاسمة وقوية في ظل انحصار اللقب بين فريق أبوظبي والزورق السويدي، وقال الرميثي في تصريحات صحافية، إن «سباق الزمن سيمثل فصلاً مهماً في المنافسة، وعلينا أن نكون في المقدمة والأسرع، خاصة أن إحراز الزمن الأسرع سيمنحنا القدرة على الانطلاق أولاً في السباق الرئيس، وبالتالي رسم الاستراتيجية التي تساعد الفريق على حصد الفوز».

موضحاً: «دخلت زوارق فريق أبوظبي خلال الفترة الماضية في تدريبات مكثفة وقوية استعداداً لسباق الشارقة، خصوصاً أن لقب بطل العالم بات على بعد خطوة واحدة، لتتركز استراتيجية الفريق على تقديم الأميركي شون تورنتي أداء قوياً يساعده على خطف المركز الأول في السرعة، وحصول القمزي على مركز متقدم، ما يساعد الفريق على امتلاك حظوظ قوية خلال السباق».

اللقب العالمي السابع

يتطلع فريق أبوظبي إلى حصد لقبه العالمي السابع في مونديال زوارق «الفورمولا1» بالشارقة، عقب تتويجه أعوام 2000، و2004، و2006، و2009، و2017، وآخرها في نسخة العام الماضي مع سائقه الحالي الأميركي شون تورنتي، وذلك بعد أن أهدته نسخة الشارقة 2018 اللقب.