الامارات | سالمين خميس يتسلّم هدية من ريبيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن سالمين خميس يتسلّم هدية من ريبيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، عن استلامه هدية من زميله السابق، البرازيلي إيفرتون ريبيرو، عبارة عن قميص نادي فلامينغو البرازيلي، بعد تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، حسب ما نشر خميس بحسابه الشخصي على «إنستغرام».

وتوجّه سالمين بالتهنئة إلى ريبيرو، بعد فوز فلامينغو على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل الفريق البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية.