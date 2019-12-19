الامارات | البرنامج الشامل لكرة السلة يختتم اليوم بمشاركة 530 مدرباً ولاعباً

شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الشامل لكرة السلة يختتم اليوم بمشاركة 530 مدرباً ولاعباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، البرنامج التدريبي الشامل والورشة التدريبية في كرة السلة لـ530 من مدربي ولاعبي المراحل السنية في أندية الإمارة من كلا الجنسين (بنين وبنات)، بالتعاون مع القنصلية الأميركية في دبي، وفريق فني مكون من خمسة مدربين (مدربتان وثلاثة مدربين) من اللاعبين والمدربين السابقين في الرابطة الوطنية الأميركية لكرة السلة (WBA NBA)، وأنطلق البرنامح يوم الأحد الماضي لمدة خمسة أيام.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن البرنامج شكّل أهمية كبيرة بالنسبة للأندية في الإمارة، من واقع تبادل الخبرات مع الرابطة الأميركية لكرة السلة، في إطار دور المجلس في تفعيل المبادرات والفعاليات الرياضية، وفق توجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والاهتمام والدعم اللامحدود بما يعود بالفائدة على أندية الإمارة.

وأضاف في بيان صحافي: «مثل هذه البرامج تعود بالإيجاب على مسيرة الأندية في عملية تطوير الألعاب، وتأهيل المدربين، وتطوير مستويات اللاعبين، عبر التعاون مع الجهات الخارجية، حيث ركز البرنامج بشكله العام على تدريب مدربي المراحل السنية ورفع الكفاءة والمهارة عبر تزويدهم بالمعلومات والخبرة من المؤسسة الكبيرة، وهي الرابطة الأميركية لكرة السلة، ونشر ثقافة اللعبة في أندية المنطقة الوسطى والشرقية، واستثمار أوقات العطلة للاعبين، من خلال المشاركة في هذا البرنامج المميز».

وقال: «المجلس يهتم بكل ما من شأنه أن يعود بالتطوير على أندية الإمارة رياضياً، حيث يشكل التأهيل للمدربين جانباً مهماً، ما يؤدي بدوره إلى رفع مستويات اللاعبين، لذا كانت إقامة هذا البرنامج المشترك مع الرابطة الأميركية لكرة السلة أمراً مهماً، ما سينعكس مستقبلاً على تمكين المدربين من ترجمة مثل هذه البرامج المميزة، من خلال عملهم ونقلها إلى اللاعبين على المستويين النظري والعملي، كما تسهم مثل هذه البرامج في اكتشاف العناصر الموهوبة، ويدفع كل المدربين إلى الحرص على الاستفادة من التطبيق العملي للبرنامج، الذي يمثل دوراً من أدوار المجلس في دفع مسيرة التطوير الرياضي بالإمارة الباسمة، وتهيئة الأجواء للرياضيين في مختلف الألعاب ولكل الأندية».