الامارات | نجم أتلتيكو فيليكس في دبي 28 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أتلتيكو فيليكس في دبي 28 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي عن حضور ثلاثة نجوم، يشاركون للمرة الأولى في «مؤتمر دبي الرياضي الدولي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في نسخته الـ14، الذي يقام يومي 28 و29، الجاري، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم».

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، أمس: «إن استضافة هؤلاء النجوم للتحدث في المؤتمر، تأتي بعد أن أصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم في العالم، وملتقى سنوياً يجمع نجوم اللعبة والتدريب والإدارة الرياضية وصنّاع القرار، للتحدث في المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير كرة القدم واستعراض التجارب الاحترافية الناجحة لهم».

وأضاف البيان أن ثلاثة أسماء لامعة تحضر للمرة الأولى في المؤتمر، هم: نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، جواو فيليكس، ومهاجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو، وصانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة، يراليم بيانيتش، إذ سيسلط هؤلاء النجوم الضوء على تجربتهم في كرة القدم.

وأسهم تألق فيليكس خلال موسم 2018- 2019 في دفع نادي أتليتيكو مدريد الإسباني إلى ضمه لصفوفه، لتعويض المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المنتقل إلى برشلونة، بصفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وهو يعتبر حالياً من بين اللاعبين الأعلى أجراً في العالم.

ولفت روميلو لوكاكو الأنظار في موسم 2016-2017، حينما حصل على لقب أفضل لاعب في هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين، ووقّع عقداً مع مانشستر يونايتد في عام 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

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ولعب لوكاكو 84 مباراة بقميص منتخب بلجيكا وسجل 52 هدفاً، ما جعله أفضل هداف في تاريخ بلجيكا، وانضم الموسم الحالي إلى نادي إنتر ميلان مقابل 80 مليون يورو.

فيما يعد اللاعب البوسني، ميراليم بيانيتش، من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في الوقت الحالي، ويلعب في نادي يوفنتوس الإيطالي، ويمثل منتخب بلاده البوسنة والهرسك منذ 2008، وخاض معه أكثر من 70 مباراة دولية أبرزها في مونديال البرازيل 2014.

وشدد بيان مجلس دبي الرياضي على أن «إحدى جلسات المؤتمر ستجمع ثلاثة من المدربين الذين حققوا نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم»، وتجمع جلسة المدربين الفرنسي ديدييه ديشان، الفائز بكأس العالم لعام 2018، ويعود للمشاركة متحدثاً في المؤتمر للمرة الثانية، إلى جانب المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، ريان غيغز، ومدرب نادي لاتسيو الإيطالي سيموني اينزاغي.

ميسي ورونالدو وصلاح يتنافسون على جائزة «غلوب سوكر»

أعلن منظمو جائزة غلوب سوكر عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العام، التي تقام على هامش مؤتمر دبي للاحتراف.

وضمّت القائمة كلاً من لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي، ولاعبَي نادي ليفربول الإنجليزي فان دايك ومحمد صلاح. وقال منظمو جائزة غلوب سوكر في بيان صحافي، إنه تأكد حضور جواو فيليكس، الذي تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب، إلى جانب أساطير الساحرة المستديرة، ريان غيغز، وميرالم بيانيتش، إذ من المقرر أن يعتلوا خشبة مسرح النسخة الـ11 من الحفل السنوي لتوزيع جوائز دبي غلوب سوكر، في الاحتفالية التي ستجرى يوم 29 ديسمبر. كما سيكون من بين الضيوف الحاضرين لأمسية أساطير كرة القدم، النجمة الإنجليزية لوسي برونز، التي قادت فريق أوليمبيك ليون الفرنسي للفوز بدوري أبطال السيدات في وقت سابق من هذا العام، وتم ترشيحها كأفضل لاعبة لهذا العام، وسارة غاما من نادي يوفينتوس الإيطالي وأماندين هنري من أوليمبيك ليون.