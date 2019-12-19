الامارات | منصور بن زايد يطّلع على خطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يطّلع على خطط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الوطن، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على تطوير لعبة كرة القدم، ومناقشة مستقبل هذه الرياضة، والتحديات التي تواجهها.

وأشاد سموّه بالجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد الآسيوي في تطوير مسيرة كرة القدم الآسيوية، معرباً عن تقديره لدور الاتحاد القاري في دعم اللعبة في كل القارة. حضر اللقاء رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، راشد سعيد العامري، ونائب رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي.