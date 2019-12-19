الامارات | غوران: خورفكان لا يخشى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران: خورفكان لا يخشى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب خورفكان، الصربي غوران: «إن فريقه لا يخشى شباب الأهلي قبل المواجهة بينهما، غداً، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي». وأكد غوران في المؤتمر الصحافي أمس: «خورفكان سبق أن تعادل سلباً مع شباب الأهلي في كأس الخليج العربي في مباراة جيدة فنياً، ونتطلع إلى تكرارها أو تحقيق الأفضل بالفوز».

وأكد المدرب الصربي أن «خورفكان يركز أكثر على جمع أكبر عدد من النقاط، لضمان البقاء في (المحترفين). وأنهم مدركون قوة شباب الأهلي وهجومه»، وقال إنه «سيركز على الشق الدفاعي في هذه المباراة، مع الهجمات المرتدة».