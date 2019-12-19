الامارات | مدرب كلباء: لن ننخدع بمركز الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: لن ننخدع بمركز الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا: «إن الفريق سيواجه أحد أفضل فرق دوري الخليج العربي، حين يلتقي الوحدة، غداً، في الجولة العاشرة»، موضحاً في المؤتمر الصحافي، أمس: «لن ننخدع بمركز الوحدة الحالي ونتائجه الأخيرة، لأننا نعلم قيمة هذا الفريق وصعوبة مواجهته، خصوصاً أنه سيكون متحفزاً لتصحيح صورته». ويحتل الوحدة المركز الـ8 بـ11 نقطة، بعد أن تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير أخيراً.

وتابع دا سيلفا: «رغبتنا الأساسية في مواصلة تحقيق النتائج الايجابية، خصوصاً على ملعبنا وأمام جمهورنا».