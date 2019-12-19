شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: لن ننخدع بمركز الوحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا: «إن الفريق سيواجه أحد أفضل فرق دوري الخليج العربي، حين يلتقي الوحدة، غداً، في الجولة العاشرة»، موضحاً في المؤتمر الصحافي، أمس: «لن ننخدع بمركز الوحدة الحالي ونتائجه الأخيرة، لأننا نعلم قيمة هذا الفريق وصعوبة مواجهته، خصوصاً أنه سيكون متحفزاً لتصحيح صورته». ويحتل الوحدة المركز الـ8 بـ11 نقطة، بعد أن تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير أخيراً.
وتابع دا سيلفا: «رغبتنا الأساسية في مواصلة تحقيق النتائج الايجابية، خصوصاً على ملعبنا وأمام جمهورنا».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب كلباء: لن ننخدع بمركز الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.