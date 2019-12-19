الامارات | غالفاو وسواريز يغيبان عن الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن غالفاو وسواريز يغيبان عن الوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أمس، غياب المدافع البرازيلي لوكاس غالفاو، عن مباراة الجزيرة، غداً، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن اللاعب أجرى عملية جراحية بعدما أصيب بكسر في الأنف أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية.
وأكد كذلك في مؤتمر صحافي استمرار غياب البرازيلي ويلتون سواريز، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوصل لا يهمه سوى تحقيق الفوز على الجزيرة.
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