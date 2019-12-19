الامارات | الهاجري: مهدي والعنبري وزوران وكوزمين مرشحون لتدريب المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن الهاجري: مهدي والعنبري وزوران وكوزمين مرشحون لتدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو اللجنة الانتقالية في اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، غانم الهاجري، أن «المدرب السابق للمنتخب، مهدي علي، وكذلك المدير الفني الحالي لفريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، ومدرب العين وشباب الأهلي سابقاً، الروماني كوزمين، وأيضاً مدرب العين السابق، الكرواتي زوران، بين الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب الأبيض.

وقال الهاجري إنهم غير مستعجلين في الإعلان عن المدرب الجديد، خصوصاً أن هناك متسعاً من الوقت قبل شهر مارس المقبل، موعد استئناف تصفيات المونديال، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت شروطاً ومواصفات محددة على المدرب المرشح أن يلبيها. وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للجنة في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد، في مقر اتحاد الكرة، أمس. وقال الهاجري إن المواصفات الخاصة بالمدرب الجديد أن يكون عمره مناسباً، وصاحب صيت ويتحدث اللغة الإنجليزية، ومدرباً طموحاً ولديه إنجازات، وقادراً على قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2022، بجانب معرفته بالكرة الخليجية والإماراتية والآسيوية، وملماً بعقلية اللاعب الإماراتي.

وقال إن الأولوية حالياً هي لتجهيز المنتخب الأولمبي المقبل على نهائيات آسيا، يناير المقبل، في تايلاند، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وقال: «لمسنا في الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية، إيجابية وطموحاً لعلاج بعض التحديات التي واجهت كرة الإمارات، وسيكون القادم أجمل وأفضل».

وشدد الهاجري على أن النهوض بكرة القدم الإماراتية يعد مسؤولية الجميع، خصوصاً الإعلام الذي وصفه بأنه لاعب محوري في عملية النهوض بكرة الإمارات. وأكد الهاجري: نتمنى أن يكون الجميع واعياً بمهمة الأولمبي، لتحقيق حلم يراود كرة الإمارات في الوصول إلى الألعاب الأولمبية، لذلك نحتاج من الكل إلى دعم هذا المنتخب والجهاز الفني والإداري، ونتطلع أيضاً إلى تعاون الأندية.

وعن احتمالية برمجة مباريات الدوري لإفساح المجال أمام الأولمبي، قال: «نسعى في هذا الخصوص إلى الوصول لوفاق مع الأندية، وكذلك مع رابطة المحترفين، وإيجاد حل يتوافق عليه الجميع».

Advertisements

يذكر أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تشكلت برئاسة الهاجري، وعضوية حميد أحمد الطاير وعلي حمد البدواوي، وعيسى مير عبدالرحمن وأحمد يوسف بن درويش.

المواصفات المحددة للمدرب القادم:

■أن يكون عمره مناسباً.

■لديه إنجازات وطموح ويتحدث اللغة الإنجليزية.

■قادر على قيادة المنتخب للتأهل إلى مونديال 2022.

■على معرفة كبيرة بالكرة الإماراتية والخليجية والآسيوية وبعقلية اللاعب الإماراتي.