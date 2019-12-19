الامارات | أروابارينا: على خليل ألا يلتفت لما يحدث في المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: على خليل ألا يلتفت لما يحدث في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، أن الأزمة التي حدثت في مباراة الوصل للاعب أحمد خليل انتهت. وأوضح أن «خليل لاعب ذكي، وقادر على تجاوز هذه الأزمة، وعليه ألا يلتفت لما يحدث في المدرجات». وقال في مؤتمر صحافي أمس، استعداداً للقاء خورفكان غداً، في دوري الخليج العربي: «موضوع الجمهور وخليل، كان موقفاً للحظة بسيطة، وذلك يحدث في كرة القدم، ولا يجب أن نتوقف عندها كثيراً، ويجب بذل الجهد من الجميع لمصلحة الفريق، وألا نهدر جهدنا في أشياء أخرى». وحذّر من خورفكان، وقال: «إنه لا يستحق مكانه الحالي في الدوري». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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