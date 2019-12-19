الامارات | رمضان صبحي يغيب عن الأهلي 6 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يغيب عن الأهلي 6 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خالد محمود، أمس إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق، أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ليغيب عن الفريق لمدة ستة أسابيع.

وأشار محمود إلي أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق أول من أمس، وهو ما تسبب في عدم استكماله للمران وخضوعه لأشعة على العضلة الخلفية.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي، قبل العودة مجدداً للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية. ودخل فريق النادي الأهلي في معسكر بمدينة الاسكندرية أمس، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي اليوم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.