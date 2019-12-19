الامارات | هالاند أفضل لاعب في تاريخ النمسا بعمر 19 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند أفضل لاعب في تاريخ النمسا بعمر 19 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي لكرة القدم أصغر لاعب يجرى اختياره كأفضل لاعب في النمسا خلال العام، وذلك بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات في الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) لمدربي الفرق الـ12 المنافسة في الدوري، ونشرت نتائجه أمس.

وتفوق هالاند على لاعبين في الدوري الألماني (بوندسليغا)، هما مارسيل سابيتسر لاعب وسط لايبزغ وديفيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، وفاز بلقب أفضل لاعب في النمسا وعمره 19 عاماً و150 يوماً.

وكان ألابا، يحمل الرقم القياسي لأصغر لاعب يتوج بلقب الأفضل في النمسا، حيث أحرزه عام 2011 عندما كان عمره 19 عاماً و199 يوماً.