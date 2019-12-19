شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى ضيفًا عند السابعة والنصف مساء الخميس على نظيره الإسماعيلى، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدورى، والتى ستجرى على أرض ملعب استاد حرس الحدود بالمكس.

شهدت الأيام التي سبقت المباراة اعتراضات من قبل مسؤولى الإسماعيلى على إقامة المواجهة بالإسكندرية وعدم إقامتها في الإسماعيلية، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في المسابقة، خصوصًا أن جميع الفريق تذهب للإسماعيلية لخوض مبارياتها هناك فيما عدا الأهلى، وهو ما اعترض عليه مسؤولو الإسماعيلى في مذكرة رسمية أرسلوها إلى نظرائهم في اتحاد الكرة، الذي شدد على أن الأمر أمنىّ من الدرجة الأولى، وأنه لا يمانع إقامة أي مباراة على أي ملعب، شريطة إحضار النادى صاحب الأرض والموافقة الأمنية من الجهات المعنية، وهو ما لم يتمكن الإسماعيلى من التوصل إليه.

وبالرغم من إقامة المواجهة خارج الإسماعيلية، إلا أن مديرية أمن الإسكندرية اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين جميع المداخل المؤدية لملعب المباراة، لمنع اندساس المشاغبين ولتفادى حدوث أي أزمة قبل أو أثناء أو بعد المباراة، وضمان الخروج بها إلى بر الأمان، وضمان عدم حدوث أي شىء يعكر صفوها.

يدخل الأهلى اللقاء متصدرًا جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات كاملة، حقق خلالها العلامة الكاملة، ويرغب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز السابع على التوالى له في مسابقة الدورى.

وشهدت الساعات القليلة المنقضية حالة من الارتباك بين أعضاء الجهاز الفنى للأهلى، بعد تأكد غياب رمضان صبحى، أحد أهم عناصر الفريق عن المواجهة بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، سيغيب على أثره مدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ومن ثم عدم مشاركته في مواجهة اليوم، فضلًا عن إصابة رامى ربيعة بالإجهاد الشديد، وكذلك تعرض أحمد فتحى للإصابة برشح في الركبة، وكذلك مداهمة نزلة برد شديدة لعمرو السولية.

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وبالرغم من الإصابات الكثيرة التي داهمت الفريق في تلك الفترة، إلا أن إصابة ربيعة تعد الأكثر تأثيرًا على الفريق في الوقت الراهن، حيث إن ربيعة بات واحدًا من أهم العناصر الدفاعية في الفريق، في ظل النقص العددى الشديد في مركز الدفاع، وهو ما دفع رينيه فايلر للتفكير في الدفع بسعد الدين سمير، الغائب عن المشاركات منذ فترة طويلة، في ظل إصابة ياسر إبراهيم. وبخلاف رامى ربيعة وغيابه المؤثر عن الفريق، فإن إصابة السولية ورمضان صبحى لا تقل بأى حال من الأحوال عن رامى ربيعة، حيث إن كليهما له دوره المحورى في أداء الفريق في منطقة المناورات، وهو الأمر الذي سيسعى المدير الفنى للتغلب على تأثيراته السلبية خلال مواجهة اليوم.

وحرص المدير الفنى للأهلى على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها خلال المواجهة، وأهمها التسديد من خارج المرمى، سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة، من أجل التصدى للتكتلات الدفاعية، التي من المنتظر أن يلجأ لها فريق الإسماعيلى لمواجهة التوغل الهجومى للاعبى الأهلى.

وعقد المدير الفنى للأهلى جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة حسم المواجهة مبكرًا وتحقيق الفوز السابع لهم على التوالى، وعدم فقدان أي نقطة جديدة من أجل توصيل رسالة لجميع الفرق بأن الأهلى لن يتنازل عن الحفاظ على لقبه المحلى خلال الموسم الحالى.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلًا من: محمد الشناوى، محمد هانى، سعد الدين سمير، أيمن أشرف، على معلول، حسام عاشور، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، جونيور أجايى، وليد أزارو. وعلى الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلى المواجهة محتلًا المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويسعى أدهم السلحدار لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى، مستغلًا النقص العددى في صفوف أبناء القلعة الحمراء. وحرص المدير الفنى على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام المنقضية، لمشاهدة ملخص لمباريات الأهلى الأخيرة، للوقوف على مواطن القوة في الفريق ومحاولة الحد منها، وكذلك البحث عن الثغرات والسعى لاستغلالها خلال المواجهة.

واصطحب السلحدار 21 لاعبًا لخوض المواجهة، وهم: محمد فوزى، محمد مجدى، في حراسة المرمى، وأمامهم محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد عمار، محمد مجدى، أحمد أيمن، محمود البدرى في خط الدفاع، وفى الوسط عماد حمدى، محمود دونجا، محمد بيومى، محمد مخلوف، همام طارق، محمد صادق، عبدالرحمن مجدى، بيكتى سيلفا، مصطفى فارس، أحمد مدبولى، وفى الهجوم الثنائى شيلونجو ومحمد الشامى.

وحرص «السلحدار» على إخفاء الخطة والعناصر التي سيبدأ بها التشكيل خلال تدريباته الأخيرة، من أجل إضفاء مزيد من السرية على العناصر التي سينوى بها خوض اللقاء من أجل مباغتة الأهلى خلال المواجهة.