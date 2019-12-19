شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يقتل كولشيستر بثلاثيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ليصعد المان يونايتد للدور نصف النهائي على حساب كولشيستر الفريق الذي يلعب في الدرجة الأدنى، و أحرز الأهداف كلاً من راشفورد في الدقيقه 51 و هدف ذان عن طريق ريان جاكسون في الدقيقه 56، و سجل مارسيال الهدف الثالث بالدقيقه 61، لينهي الشياطين الحمر المواجهه لصالحهم بسهوله.
و يحتل المان يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد25 نقطه في موسم متراجع نسبيه لكتيبة سولشاير، و أداء غير مستقر محلياً و قارياً.
و كانت تشكيله مانشستر يونايتد خلال اللقاء كالتالي:ـ
حراسة المرمى : روميرو
خط الدفاع : يونج - توانزبى - ماجواير - لوك شو
خط الوسط : ماتيتش - بيريرا - جرينوود
خط الهجوم : ماتا - راشفورد - مارسيال
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