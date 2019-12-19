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مانشستر يونايتد يقتل كولشيستر بثلاثيه

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جدة - عمرو شويل فاز مانشستر يونايتد على نظيره كولشيستر بنتيجة 3/0 في اللقاء المقام بينهم على ملعب " أولد ترافورد" ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس الرابطه الانجليزيه.

 

ليصعد المان يونايتد للدور نصف النهائي على حساب كولشيستر الفريق الذي يلعب في الدرجة الأدنى، و أحرز الأهداف كلاً من راشفورد في الدقيقه 51 و هدف ذان عن طريق ريان جاكسون في الدقيقه 56، و سجل مارسيال الهدف الثالث بالدقيقه 61، لينهي الشياطين الحمر المواجهه لصالحهم بسهوله.

 

و يحتل المان يونايتد المركز السادس في الممتاز برصيد25 نقطه في موسم متراجع نسبيه لكتيبة سولشاير، و أداء غير مستقر محلياً و قارياً.

 

و كانت تشكيله مانشستر يونايتد خلال اللقاء كالتالي:ـ

 

حراسة المرمى : روميرو

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خط الدفاع : يونج - توانزبى - ماجواير - لوك شو

 

خط الوسط : ماتيتش - بيريرا - جرينوود

 

خط الهجوم : ماتا - راشفورد - مارسيال

 

 

 

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