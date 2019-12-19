شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب الاندية المشاركة في الدوري بتسوية مديوناتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مخاطبة الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بسرعة تسوية مديونياتها لدى الاتحاد قبل حلول شهر يناير المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد للأندية التي لم تسدد مديونياتها.

وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا اليوم، وقررت مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على موافقاتها بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية .

كما تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالا بفوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.