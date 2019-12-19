شكرا لقرائتكم عبد لله شويل: نحتفظ بأوراق وملفات أبها في مركباتنا الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف عبد لله شويل المشرف العام لفريق أبها، أن أجانب الفريق تفاجأوا بعدم وجود غرف لتغيير الملابس لدى الفريق، وأن إدارة النادي تحتفظ بالملفات والأوراق في مركباتهم الخاصة لعدم وجود مكاتب.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: منذ بداية الموسم ونحن نلعب ونتدرب على الملعب الرديف، كما أن أجانب الفريق تفاجأوا بعدم وجود غرف تغيير الملابس.
وأضاف: نعمل بصمت ونحاول حل المشاكل وتلافي الأخطاء، كما نحتفظ بملفات وأوراق النادي في مركباتنا ، بينما وفر للنادي مكتب صغير لا يتمتع بأي خصوصية .
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