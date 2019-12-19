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حسام حسن يعلن قائمة سموحة استعداداً لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدورى المصري.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

 

في حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور

 

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خط الدفاع: رجب نبيل، محمد كوفي، خالد محمد، أحمد جمال، محمد الترهوني

 

خط الوسط: شريف رضا، محمد نادي، يوسف ديوب، محمود حليمو، احمد حمص، ايدى إيمومو، ناصر ماهر، إسلام جمال، إسلام الفار

 

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، محمود فهمى، أحمد مكي.

 

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