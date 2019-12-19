شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة سموحة استعداداً لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاءت القائمة على النحو التالي:-
في حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور
خط الدفاع: رجب نبيل، محمد كوفي، خالد محمد، أحمد جمال، محمد الترهوني
خط الوسط: شريف رضا، محمد نادي، يوسف ديوب، محمود حليمو، احمد حمص، ايدى إيمومو، ناصر ماهر، إسلام جمال، إسلام الفار
خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، محمود فهمى، أحمد مكي.
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