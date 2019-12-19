7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18/12/2019، ونرصد أبرز 7 اخبار اليوم .. اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذى تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى أعلنت الصفحة الرسمية لإتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى، على ستاد المكس بالإسكندرية. أعلنت لجنة إدارة أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ظهور الكرة الموحدة فى مسابقة الدورى هذا الموسم بدءا من الدور الثانى للمسابقة. Advertisements اتفق مسئولو الاتحاد السكندرى مع نظرائهم فى الإسماعيلى، على السماح لـ400 مشجع من الدرأويش بحضور مباراة ألفريقين فى ذهاب دور الـ8 بالبطولة العربية مجانا وبدون تذاكر 20 لاعبا فى قائمة الأهلى استعدادا للإسماعيلي أعلن رينيه فايلر المدير ألفنى للنادى الأهلى قائمة فريقه التى ستخوض لقاء الإسماعيلى غدا الخميس على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

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