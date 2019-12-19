شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرازق محمد رئيسا لبعثة الرماية فى البطولة العربية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو إتحاد الرماية على إسناد مهمة رئاسة البعثة المشاركة فى البطولة العربية بالإمارات ، والمقرر السفر إلبها يوم 22 ديسمبر الجارى، على أن تنطلق منافساتها فى اليوم التالى لـ عبد الرازق محمد عضو مجلس الإدارة .
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة كلا من : شيماء حشاد و الزهراء شعبان و هديل السيد مخيمر فى البندقية سيدات ، وأسامة السيد و محمد حمدى عبد القادر و يوسف حلمى على صعيد الرجال .
أما فى منافسات المسدس يشارك كلا من سامى عبد الرازق و رضوى عبد اللطيف و مسكات على.
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