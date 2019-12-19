الخطيب يعود من رحلة فرنسا العلاجية أواخر ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي نهاية ديسمبر الجاري موعداً مبدئياً للعودة للقاهرة من فرنسا حيث يتواجد هناك حالياً في رحلة علاجية بدأت منذ أسبوع تقريباً. ويستكمل محمود الخطيب في العاصمة الفرنسية باريس حالياً برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر. يأتى ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الأهلي في باريس قبل ثلاثة أسابيع بمعرفة أحد أكبر الأطباء وأجرى أشعة حديثة من نوعها في العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة وتنفيذ برنامج علاج طبيعي وفقة لرؤية الطبيب المعالج.

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