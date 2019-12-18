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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
نجح فريق ليفربول الإنجليزي في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم، بعد تغلبه على فريق مونتيري المكسيكي.
وتغلب ليفربول على مونتيري المكسيكي بصعوبة بنتيجة هدفين مقابل هدف، عن طريق نابي كيتا وفيرمينيو، في مباراة نصف نهائي البطولة المُقامة حاليًا في قطر.
ويواجه ليفربول نظيره فلامينجو في المباراة النهائية، حيث تأهل الفريق البرازيلي بعد فوزه أمس على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
موعد مباراة ليفربول وفلامينجو
تُقام المباراة النهائية بين ليفربول وفلامينجو يوم السبت المقبل، 21 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.
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