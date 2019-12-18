ريال مدريد وبرشلونة يتقاسموا الصدارة بعد التعادل السلبي في الكلاسيكو

الأربعاء 18 ديسمبر 2019

يستضيف ملعب كامب نو، كلاسيكو الأرض، اللقاء الذي جمع بين فريق ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر، من الدوري الإسباني الممتاز.



وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، وسط محاولات قوية من كلا الفريقين.

سيطر ريال مدريد طوال أحداث اللقاء، وسط هجمات قوية ولكن مرت بسلام على مرمى تير شتيجن، والذي تألق وتصدي للعديد من الكرات.

وفي الدقيقة 26، شهدت فرصة خطيرة لريال مدريد، ‏فرصة خطيرة، بعد عرضية من بنزيما لكن تير شيجن يتصدى، ثم تسديدة صاروخية من كاسيمرو وينقذها الحارس الكتالوني أيضًا.

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وأنقذ سيرخيو راموس الفريق الملكي هدف مؤكد في الدقيقة 30، بعد كرة نفذت أنقذها كورتوا أرتدت لميسي والمرمى خالي لكن راموس ينقذها ببراعة.

ليطلق حكم اللقاء صافرة انتهاء الشوط الأول، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني، أهدر ميسي هدف مؤكد بعد وجودة أمام كورتوا ولكن الكرة تقف تحد قدمة ولم تدخل الشباك.

وفي الدقيقة 67، هجمة مرتدة لريال مدريد، مررها فالفيردي إلى جاريث بيل، والذي بدوره سددها ولكن تصطدم في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 72، أحرز ريال مدريد هدف التقدم، ولكن الجكم رجع للڤار ولم يتم إحتساب الهدف بعد تسلل على ميندي.

وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقين الصدارة مرة أخرى ويرتفع رصيد برشلونة إلى 36 نقطة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.