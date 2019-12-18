شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ودييالا يقودان السيدة العجوز لصدارة الكالتشيو والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 فاز يوفنتوس الايطالي علي مضيفه سامبدوريا الايطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي أرضية ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى ضمن إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الايطالي .

تقدم الأرجنتيني باولو ديبالا بالهدف الاول لمصلحة الضيوف يوفنتوس في الدقيقة19, وتعادل لمصلحة سامبدوريا المهاجم كابرارى في الدقيقة 35، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني وهدف التقدم لمصلحة السيدة العجوز في الدقيقة45 . بهذا الانتصار رفع اليوفنتوس رصيده من النقاط الي 42 في المركز الأول مؤقتا .بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 15 بالمركز السادس عشر .

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