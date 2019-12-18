شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يحقق رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 حقق جيجي بوفون حارس يوفنتوس الايطالي ،رقما قياسياً جديد بمشاركته في المباراة التي جمعت فريقه أمام سامبدوريا ضمن إطار الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الايطالي والتي انتهت بفوز اليوفنتوس بهدفين مقابل هدف .

بوفون أصبح الاكثر المشاركة في تاريخ الدوري الايطالي تساوي بوفون بمشاركته في مباراة سامبدوريا مع أسطورة ميلان باولو مالديني في عدد المباريات التي خاضها في الدورى الايطالي برصيد 647 مباراة مع أفضلية لبوفون لتخطي رقم مالديني والانفراد بالمركز الاول في قادم المباريات.

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