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شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من الكلاسيكو والان مع التفاصيل
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
يستضيف ملعب كامب نو، كلاسيكو الأرض، الذي يجمع بين فريق ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر، من الدوري الإسباني الممتاز.
سيطر ريال مدريد طوال أحداث الشوط الأول، وسط هجمات قوية ولكن مرت بسلام على مرمى تير شتيجن، والذي تألق وتصدي للعديد من الكرات.
وفي الدقيقة 26، شهدت فرصة خطيرة لريال مدريد، فرصة خطيرة، بعد عرضية من بنزيما لكن تير شيجن يتصدى، ثم تسديدة صاروخية من كاسيمرو وينقذها الحارس الكتالوني أيضًا.
وأنقذ سيرخيو راموس الفريق الملكي هدف مؤكد في الدقيقة 30، بعد كرة نفذت أنقذها كورتوا أرتدت لميسي والمرمى خالي لكن راموس ينقذها ببراعة.
ليطلق حكم اللقاء صافرة انتهاء الشوط الأول، بالتعادل السلبي دون أهداف.
ويمتلك برشلونة 35 نقطة في الصدارة متساويًا مع الوصيف ريال مدريد، ولكن بفارق الأهداف.
ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الأنفراد بصدارة جدول الترتيب.
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