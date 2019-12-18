الامارات | بالصور.. كيف قاد "زيدان" ريال مدريد لإحراج برشلونة في الكامب نو

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كيف قاد "زيدان" ريال مدريد لإحراج برشلونة في الكامب نو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فريقه بشكل رائع أمام برشلونة في ملعب الكامب بالمباراة المؤجلة من الجولة 15 في الدوري الإسباني، ليحرج صاحب الأرض بمستوى فني رائع وتفوق في كافة إحصائيات المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ليواصلا صدارتهما المشتركة للبطولة برصيد 36 نقطة، ويلقي "الإمارات اليوم" الضوء على المباراة وكيف استطاع المدرب الفرنسي إبطال مفعول برشلونة والخروج من المباراة بتعادل سلبي وكان الأحق بالفوز في المباراة بالسيطرة الكبيرة على الهجوم وكثرة الهجمات.

الضغط المتقدم

وقدم ريال مدريد مباراة كبيرة في ملعب غريمه التقليدي ونجح زيدان في التعامل مع خطورة برشلونة عن طريق الضغط المتواصل من ملعب برشلونة وأمام حارس مرماه ليسلب الفريق من أهم مميزاته في بناء الهجمات والوصول إلى اللاعب الأرجنتيني ميسي، الذي لم يظهر كثيراً في المباراة.

رقابة ميسي

قام زيدان بفرض رقابة باستمرار على اللاعب الأرجنتيني ميسي، وليس ذلك عن طريق لاعب معين وإنما بالتواجد باستمرار بجواره من لاعبي مدريد، لينجح مدريد في إبطال مفعول أهم لاعبي برشلونة

حرية بنزيما

قدم كريم بنزيما مباراة رائعة في هجوم مدريد وكان عند حسن ظن مدربه في تشكيل محطة هجومية للاعبين القادمين من الخلف والمهاجم غاريث بيل، الذي شكل خطورة كبيرة ولعب مباراة رائعة.